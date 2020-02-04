Скандал вокруг больной дочери Любови Успенской получил продолжение

Об этом пишет издание Стархит.

Любовь Успенская заявила, что телевизионщики с НТВ насильно заставили Татьяну Плаксину дать скандальное интервью.

Якобы у ее дочери хронический шизофреноподобный психоз, она не отдает отчета своим действиям, и канал воспользовался этой ситуацией.

"Скорее всего, будет проведена еще одна медицинская экспертиза, которая должна показать, что дочь Любови Залмановны не могла отвечать за свои слова. Подзащитная намерена потребовать с НТВ 500 тысяч долларов в качестве морального ущерба", – утверждает адвокат королевы шансона.

По информации росСМИ, у Любови Успенской уже успела попросить прощения Лера Кудрявцева за скандальный эфир с Татьяной.

"Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной", – признался источник из окружения телеведущей.

Другой телеведущий Оскар Кучера уверяет, что не знал, кто из гостей будет в студии и опроверг слухи о том, что больную Татьяну Плаксину насильно держали во время съемок.

"Я узнал, что у нас будет такая передача и такая тема, уже когда появился в студии. До меня, так же как и до Леры, заранее эту информацию не довели. Пришел, загримировался – и за десять минут до выхода услышал, кто у нас будет в гостях. Татьяна сама к нам пришла, никто ее не держал – все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках", - признался он в комментарии журналистам, передает КП.

Кучера также уверяет, что дочь Любови Успенской сама обратилась к ним за помощью, поскольку Татьяна Плаксина искала себе поддержку.

"Как ведущий могу сказать, что человек пришел сам и искал поддержки. Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно. Наша передача хотела помочь ей сделать зубы, сделать лицо после травмы. Мы нашли хирурга, который согласился все это сделать – канал и передача "Звезды сошлись" готовы все оплатить", подытожил российский шоумен.

Ранее мы рассказывали о том, что дочь Любови Успенской заявила, что ее якобы насильно отправили на лечение в Испанию и Таиланд, где у нее отобрали мобильные телефоны и она не могла никому позвонить.

«Я была абсолютно чиста. А еще до этого поместили в Сербии в психушку. Закололи лекарствами успокоительными. У меня месячные остановились. Я была как овощ. Не могла с кровати встать», — говорилось в анонсе программы, который был показан на росТВ.

В шоковом состоянии пребывает и сама Любовь Успенская, которая отбросила все обвинения в издевательствах над дочерью.

"Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком тонким, чувствительным, талантливым... А на экране я увидела... не свою дочь. Никогда бы не подумала, что она может такое говорить", - возмущается королева шансона.

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".

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