Известный пластический хирург доктор Джулиан Де Сильва назвал, кто из звезд является эталоном мужской красоты

Исследование он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Британский хирург использовал математические формулы и пропорции, чтобы определить, кто из знаменитостей имеет наибольший процент «совершенства». В прошлом году он уже составлял подобный рейтинг с женщинами. Эталоном женской красоты по его версии стала Белла Хадид.

Среди мужчин в соответствии с правилом золотого сечения эталоном красоты он признал актера Роберта Паттинсона. По словам хирурга, его внешность безупречна на 92.15%. Стопроцентную идеальность Роберт не получил из-за тонких губ – они получили лишь 82% идеальности.

Кроме победителя, Джулиан Де Сильва также опубликовал топ-10 звезд, которых можно назвать эталоном мужской красоты.

Второе место с результатом 91.64% идеальности занял Супермен и Ведьмак Генри Кавилл.

Третье место досталось голливудскому актеру, бывшему возлюбленному модели Ирины Шейк Бредли Куперу.

На четвертом месте с 90,5% идеальности попал 56-летний Брэд Питт. Несмотря на возраст Питт не теряет своего шарма.

Пятерку лидеров замыкает голливудская звезда Джордж Клуни. Его идеальность достигает 89.91%.

«Росомаха» Хью Джекман занял шестое место. Актер получил 89,6% идеальности в рейтинге.

На седьмом месте расположился футболист и семьянин Дэвид Бэкхем.

Идрис Эльба, которого в 2018 году признали самым желанным мужчиной мира, занял в рейтинге восьмую строчку. Его идеальность оценили в 88%.

Неожиданно в рейтинг красавчиков попал муж Ким Кардашьян Канье Уэст. Рэпер имеет на 87,9% идеальную внешность.

Десятку закрывает талантливый актер Райан Гослинг. Его внешность идеальна на 87,48%.

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