Українські зірки в різний час позували для відомого журналу

Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, Настя Каменських та інші українські зірки, які прикрасили обкладинку Playboy

Краса українських жінок - незаперечна. І можна тільки уявити, якою силою вони володіють, якщо покажуть її без одягу. Про це пише "Люкс.ФМ".

Перша в нашому списку Анна Сєдокова. Вона позувала в дуже маленькому білизну, яка майже нічого не приховав. Співачка показала всю себе в простирадлах.

Тетяна Котова, колишня солістка ВІА-Гра, також знялася для Playboy. Вона позувала в чорному боді, панчохах і бюстгальтері, зі спущеними бретельками.

Не змогла пройти повз обкладинки і Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло". Співачка позувала голою, а пікантні місця прикрили чорні смуги, які утворили хрест на тілі.

Настя Каменських також прикрашала обкладинку. Вона показала своє тіло не надівши трусики, але не забувши про панчохах і бюстгальтері. Найпікантніше співачка прикрила рукою.

Вікторія Смеюха і Слава Камінська теж встигли показати все. Дівчата були без верхньої нижньої одягу, але закрили них, при цьому на голові виднілися корони.

Даша Астаф'єва не пройшла повз цього журналу. Вона знялася для обкладинки зовсім без одягу. При цьому прикрила свої "краси" рукою і ногою, вміло позуючи на фоні моря.

Співачка Анна Завальська. Вона показала свої принади одягнувши лише капелюх і білі трусики. Фото вийшло дуже цікавим.

Письменниця і співачка Ірена Карпа. Дівчина для журналу одягла лише короткі трусики і майже не прикрила груди.

Наречена Віталія Козловського Раміна. На фото дівчина виглядає, як амазонка, при цьому одягу на ній не помітно. Груди була прикрита волоссям, а знизу все затемнене.

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