Даша удивила серией фото с девушками во время концерта в ночном клубе

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В последнее время Дашу все чаще можно заметить на стильных вечерах в роли ведущей. В этот раз в разделе Стори артистка похвасталась новым пикантным нарядом вместе с девушками, с которыми выступала но последнем концерте.

Даша принимала участие в специальном мероприятии, причем в весьма откровенном стиле. Звезда появилась в блестящем черном комбинезоне, подчеркнувшем ее изящные формы.

Не секрет, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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