Звезды «Квартал 95» посетили одно из популярнейших львовских заведений

Фото девушек опубликовали на официальной странице «Женского квартала» в Инстаграм, передает Politeka . На фото две девушки, среди которых участница Женского квартала Анастасия Оруджова, сидят в ресторане-музее «Арсенал» во Львове. На них надеты бумажные фартуки – фишка этого заведения, в котором не дают столовых приборов. На фартуках девушки нарисовали большие груди.

«Наглядная визуализация мужского воображения. Кстати, кто узнал, где девушки?», - подписали фото на страничке.

Отметим, что поклонники артисток мгновенно угадали, в каком месте они находятся. Не удивительно, ведь этот ресторан один из самых популярных во Львове. Кроме этого, фолловеры посмеялись над смелой выходкой девушек.

«Оригинально. Хотя бы у кого-то они будут», «А о чем должен думать здоровый мужчина при виде красивой женщины», «Интересно, что же там дают мужикам», - пишут поклонники.

За короткое время пост со Львова набрал более 3500 лайков. Поклонники также обратили внимание, что Анастасия Оруджова похудела.

Отметим, что «Женский Квартал» – это проект студии «Квартал 95», который возглавила Елена Кравец. В этом шоу главные роли играют женщины, а мужчины-комики лишь помогают им в этом. В Женском квартале много поют, танцуют и шутят на женские темы. Команда Женского квартала – это 14 девушек - актрис разных жанров.

Добавим, что на страничке Женского квартала часто шутят над участницами проекта. Все таки юмористическое шоу. Так, недавно авторы страницы запостили фото спящей участницы шоу, спросив, как их поклонники справляются с желанием подольше поспать.

Напомним, что звезда Квартала 95 застыла в неприличной позе для эффектного фото: «это надо видеть».

А еще Politeka писала, что красавица-блондинка из Квартала 95 показала роскошные формы вблизи: самый лучший ракурс.

Также Politeka сообщала, что Елену Кравец из "Квартал 95" застукали за неожиданным занятием прямо в баре: "Как рыба в воде".