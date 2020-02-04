Українська артистка, постійний член команди «Квартал 95» та голова Жіночого кварталу Олена Кравець здивувала шанувальників новим амплуа

Жінка з'явилася за стійкою Одеського бару Central Bar, який належить її колезі по «Танцям з зірками» Даніелю Салему. Відео роботи Кравець з'явилося на фан-акаунті в Instagram, пише Рoliteka.net.

На серії відео видно, що Кравець стала барменом в ресторані свого знайомого. Вона вчиться робити різні фішки барменів і навіть робить для своїх друзів класичний шот «Зелений мексиканець».

«Як риба в воді», - підписали відео автори ідеї.

На даний момент невідомо, в рамках якого проекту Олена вирішила стати барменом, але судячи з відео, їй ця роль дуже сподобалася. Шанувальники артистки теж оцінили таланти Кравець.

«На всі руки майстер) точно богиня», «Просто з таким успіхом вона може стати барменом)) і як тоді з кар'єрою шоу?)», «Чудо За Баром.. Ще канапе і психологічні діалоги», «ЛеніКравец ти бармен моєї мрії) цікаво, а в образі з косою на барі не було думки видос зняти?)», «Надовго? Назавжди», - жартують фоловери.

Як відомо, Олена Кравець є адміністративним директором «Студії квартал 95». При цьому у неї є багато особистих проектів. Вона брала участь у проекті «1+1» «Танці з зірками», стала дизайнером одягу для вагітних, знімалася у фільмах і рекламі. Довгий час Кравець була єдиною жінкою в команді «Кварталу 95». У 2018 році вона стала зіркою нового шоу від Студії – Жіночого кварталу, в рамках якого були зібрані українські жінки-коміки.

Додамо, що у Олени Кравець троє дітей. У 2016 році вона народила двійнят. Цей факт яскраво обігравали в «Кварталі 95».

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