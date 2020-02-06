Российская артистка украинского происхождения Любовь Успенская призналась, что планирует развестись с мужем

Об этом она сообщила в программе "Прямой эфир", передает Politeka.net

Любовь Успенская сообщила, что разводится с мужем, предпринимателем Александром Плаксиным. По словам Успенской, она с мужем уже более года не живет вместе. Решение певица объясняем тем, что в семье частились ссора, а муж - человек "с черной энергией".

"Я собираюсь подать на развод, у нас не все гладко – я ведь скрывала, что мы уже год не живем вместе. Мы часто ругались, он человек с черной энергетикой… Начиная с четырех лет Тани я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию. Я согласилась на все его условия, я всю жизнь живу в шантаже", – поделилась Успенская.

Певица также обвинила супруга в плохом влиянии на дочь, якобы он разрушил ей жизнь. По словам певицы, Пласкин всячески потакал прихотям дочери Татьяны и тем самым поддерживал ее вредные привычки и опасные увлечения.

"У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить, довести до могилы и забрать все, что у меня есть", – заявила Успенская.

Как мы ранее писали, дочь Успенской Татьяна попала в аварию осенью 2018 года. По официальным данным, она упала с велосипеда, в результате чего повредила челюсть. После нескольких хирургических вмешательств у нее диагностировали заражение крови. После перенесенных травм девушка впала в депрессию. В СМИ появились слухи, что на самом деле не было никакой аварии, а девушка просто пристрастилась к наркотикам. Именно из-за этих слухов Успенская и обратилась к людям.

Напомним также, Любовь Успенская недавно заявила, что вполне может выйти замуж за Филиппа Киркорова.

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - заявила певица.

Как мы писали ранее, дочь Успенской тяжело больна, всплыл страшный диагноз наследницы: "Стала овощем..."

Politeka сообщала, что Успенская развлекала украинского экс-нардепа на юбилее в Харькове: фото попали в сеть.

Также Politeka писала, что Успенская рассказала, как помирилась с Киркоровым: "Четыре часа была голой...".