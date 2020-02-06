Актриса Студии "Квартал 95" покрасовалась, вероятно, на светском мероприятии или же для фотосъемки в стильном наряде

Марта Адамчук похвасталась своей изумительной улыбкой и фигурой также в достаточно "закрытом" скромном наряде, чем многих поклонников удивила. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

На черно-белых снимках звезда сцены предстала перед поклонниками в водолазке и пиджаке с актуальным в этом сезоне орнаментом - микро-клеткой. В руках голосистая красавица-артистка держала маленький цветочек и ироко улыбалась на камеру.

Стильная "простая" укладка, умеренный макияж на лице - образ Марты дополнили. Помимо прочего, поклонники звезды отметили ее естественную манеру держаться перед камерами, чувство вкуса, некоторые - "заметили морщины" вокруг глах, но другие возразили критикам, дескать, "это не показатель старости", а всего лишь активность мимики. 

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Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности. 

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми. 

Напомним также, что Марта Адамчук позировала  на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина красовалась у зеркала - точнее сказать - выполняла непростые физические упражнения и разнообразные "трюки". Девушка мастерски стоит на руках, плавно переходит из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат, что поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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