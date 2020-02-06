Актриса Студии "Квартал 95" покрасовалась, вероятно, на светском мероприятии или же для фотосъемки в стильном наряде

Марта Адамчук похвасталась своей изумительной улыбкой и фигурой также в достаточно "закрытом" скромном наряде, чем многих поклонников удивила. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

На черно-белых снимках звезда сцены предстала перед поклонниками в водолазке и пиджаке с актуальным в этом сезоне орнаментом - микро-клеткой. В руках голосистая красавица-артистка держала маленький цветочек и ироко улыбалась на камеру.

Стильная "простая" укладка, умеренный макияж на лице - образ Марты дополнили. Помимо прочего, поклонники звезды отметили ее естественную манеру держаться перед камерами, чувство вкуса, некоторые - "заметили морщины" вокруг глах, но другие возразили критикам, дескать, "это не показатель старости", а всего лишь активность мимики.

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Марта Адамчук позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв рот. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив. Пользователи сети завалили ее комплименатми.

Напомним также, что Марта Адамчук позировала на диване, при этом перед ней стоял журнальный столик и еще два кресла.

Одно плечо Адамчук оголила для фото и можно увидеть, что артистка совсем забыла о белье.

Ранее мы писали о том, что другая звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина красовалась у зеркала - точнее сказать - выполняла непростые физические упражнения и разнообразные "трюки". Девушка мастерски стоит на руках, плавно переходит из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат, что поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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