Известная украинская исполнительница MARUV заставила покраснеть собственных подписчиков из-за чрезмерно-откровенных снимков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Курение опасно для вашего здоровья», - коротко говорится в сообщении.

На снимках MARUV позирует в элегантном красном платье, из-под которого виднеется кружевное белье. В руках у звезды сигарета. Девушка элегантно задрала наряд, выставив напоказ роскошное тело. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Моя муза!», «Горячая штучка, как чебурек», «секси дива!», «огонь», «шикарная», «боже, как теперь дышать», «шикарная и талантливая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, решила поставить запоминающуюся точку в своем отдыхе на тропическом курорте.

Красотка поделилась жарким кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в купальнике желтого оттенка с "леопардовыми пятнами". Голубоволосая девушка позировала рядом со стеной джунглей, она повернулась к объективу спиной и выгнулась в соблазнительной позе. Для горячего снимка Аня выпятила роскошную "пятую точку" - самые аппетитные места никого не могут оставить равнодушным. Артистка задрала голову назад, схватившись пальцами за волосы. Градус возбуждения от этого кадра зашкаливает.

"Прощай, Бали. Возможно, как-то еще встретимся", - написала в соцсети MARUV.

До этого красавица показала в сети пылкую любовь в бассейне с мужем Александром Корсуном. Так, парочка целовалась и обнималась, абсолютно не смущаясь, что их кто-либо может увидеть. Более того, Аня решила поделиться пламенными кадрами со своими поклонниками.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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