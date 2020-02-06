Известная украинская исполнительница MARUV заставила покраснеть собственных подписчиков из-за чрезмерно-откровенных снимков
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Курение опасно для вашего здоровья», - коротко говорится в сообщении.
На снимках MARUV позирует в элегантном красном платье, из-под которого виднеется кружевное белье. В руках у звезды сигарета. Девушка элегантно задрала наряд, выставив напоказ роскошное тело. Это произвело фурор среди ее поклонников.
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«Моя муза!», «Горячая штучка, как чебурек», «секси дива!», «огонь», «шикарная», «боже, как теперь дышать», «шикарная и талантливая», - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, решила поставить запоминающуюся точку в своем отдыхе на тропическом курорте.
Красотка поделилась жарким кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в купальнике желтого оттенка с "леопардовыми пятнами". Голубоволосая девушка позировала рядом со стеной джунглей, она повернулась к объективу спиной и выгнулась в соблазнительной позе. Для горячего снимка Аня выпятила роскошную "пятую точку" - самые аппетитные места никого не могут оставить равнодушным. Артистка задрала голову назад, схватившись пальцами за волосы. Градус возбуждения от этого кадра зашкаливает.
"Прощай, Бали. Возможно, как-то еще встретимся", - написала в соцсети MARUV.
До этого красавица показала в сети пылкую любовь в бассейне с мужем Александром Корсуном. Так, парочка целовалась и обнималась, абсолютно не смущаясь, что их кто-либо может увидеть. Более того, Аня решила поделиться пламенными кадрами со своими поклонниками.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
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