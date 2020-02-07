Медики делают все, что могут

Известный российский актер Валерий Гаркалин угодил в больницу из-за осложнения состояния здоровья

Об этом информирует телеканал РенТВ.

По информации российских СМИ, Валерий Гаркалин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

У 65-летней звезды российского кино внезапно началась одышка, а после госпитализации медики диагностировали у известного актера пневмонию.

Сообщается, что Валерий Гаркалин после госпитализации был размещен в стационарном отделении.

Стоит также отметить, что российский актер зимой 2019 года уже был госпитализирован из-за проблем с легкими. Тогда Валерий Гаркалин оказался в медицинском учреждении прямо во время гастролей.

Напомним, Валерий Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию".

Ранее мы сообщали о том, что российский актер Валерий Гаркалин не дождался медиков после того, как ему стало плохо посреди улицы.

«Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей в Москве, которые пытались его госпитализировать. Российский артист проводил время в ресторане на Тверской, когда почувствовал себя плохо. Вышел на улицу, самочувствие не улучшилось, актёр упал на землю», - говорилось в сообщении.

После этого очевидцы вызвали мужчине карету «скорой». Но ее легенда российского кино Валерий Гаркалин так и не дождался.

По приезду бригады известный резко встал и скрылся в направлении своего дома.

Также мы сообщали о госпитализации известной российской певицы МакSим. Как рассказала ее продюсер, российская звезда МакSим покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем.

Она также добавила, что из-за решения звезды все запланированные концерты будут отменены, и попросила поклонников с пониманием отнестись к этому.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — резюмировала менеджер певицы МакSим в своем Instagram.

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