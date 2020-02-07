Российская актриса Елена Корикова и ее коллега по спектаклю Павел Баршаков не смогли попасть в Украину

Артисты направлялись в Украину со спектаклем «Идеальный свидетель» - лирической комедией, которую они планировали представить в разных городах Украины. Однако 6 февраля актеры не смогли пересечь украинскую границу, пишет Госпогранслужба.

Как сообщает «Украинская правда», речь идет об артистах Елене Кориковой и Павле Баршакове. Пограничники выяснили, что они незаконно посещали оккупированный Россией Крым. Там они принимали участие в съемках фильма. В связи с этим актерам отказали во въезде в Украину и отправили их назад в Молдову. Инцидент произошел на украинско-молдавской границе. Отмечается, что актерам также запретили въезд в Украину на три года.

Но, похоже, запрет не остановил артистов, и они решили попытать счастья на другом пункте пропуска. Там их остановили спустя некоторое время после первого задержания. Так как артисты уж имели запрет на въезд в Украину и попытались нарушить решение Госпогранслужбы, им выписали штраф и запретили въезд в Украину на 10 лет. Такое серьезное наказание связано с тем, что труппа дважды пыталась пересечь границу.

Отметим, что еще двое россиян из этой группы не смогли подтвердить цель своего визита в Украину, поэтому им также отказали во въезде. Остальные люди, находившиеся в этой группе, отказались въезжать в страну.

Ранее запрет на въезд в Украину получила российская блогерша Александра Митрошина. Запрет на 3 года девушке выписали по той же причине – посещение аннексированного полуострова. По словам Митрошиной, сотрудник пограничной службы вел себя очень вежливо и спокойно. Девушка призналась, что знает, с чем связан запрет, поэтому претензий и негатива у нее нет.

«Я уважаю закон и надеюсь, что после этих трех лет смогу вернуться», - написала Митрошина.

Напомним, что Валерий Сюткин поплатился за высказывания об Украине.

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