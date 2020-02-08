Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Чтобы подогреть интерес к собственной персоне и своей личной жизни, которая особенно интересна поклонникам после второго развода, артистка представила фото и видео с отдыха в разделе Стори.

На кадрах Слава позировала вместе с Артемом Ивановым, солистом группы "Инь Ян". И хотя ранее звезда решила не перегибать с резонансным постом, чуть погодя она все же выложила еще дополнительное видео, на котором также позировала в объятиях своего близкого друга и товарища, мило прислонившись к нему.

Отметим, что с 2014 года Слава была замужем за Эдгаром Каминским. В браке у них родилось двое детей. Летом 2019 года пара объявила о своем разводе. При этом Каминский уже успел найти замену своей жене. Его новой пассией стала арт-директор бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая.

Также до этого звездная красотка показала милое фото с того же отпуска, на котором появилась в невероятно соблазнительном образе. Слава запечатлена в пикантном виде, спустив платье с плеч и оставив его на талии.

Этот наряд красиво подчеркнул идеальные формы звезды, и оголил ее пышное декольте. Волосы Славы распущены и растрепаны, а на ее лице легкий макияж и солнцезащитные очки.

«Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя . Новые знакомства , неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка ! 2020 - Это мой год , год крысы 🐀», – подписала новый пост Слава.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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