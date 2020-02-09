Украинская певица Елка, которая сейчас живет и работает в России, побывала на одном из российских шоу

Знаменитость позировала в локации в рамках мероприятия, пишет Politeka.net.

Артистка предстала в непростом наряде. На ней красовался черный короткий топ, который демонстрировал ее стальной пресс и тонкую талию. Длинная черная юбка также была на талии и подчеркнула ее. Пояс на юбке был дополнен маленькой сумкой.

На груди знаменитости также был надет пояс с сумочками.

Елка выбрала босоножки на большой платформе. Волосы звезды были убраны в хвост.

На фото певица либо смотрела в камеру, либо закрывала глаза. На всех кадрах присутствовала легкая улыбка.

"Петербург+Биглавшоу=", - подписала снимок Елка.

За 14 часов пост Елки собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Великолепна 🖤", "Шо с лицом", "Ай какая🔥", "Сумасшедший look", "Солнечная!!! Вдохновляющая .... Гармония ❤️", "Когда хочется написать елки палки❤️❤️❤️", "идеальная 👁", "Как в 37, выглядеть на 18?", "Вау🔥🔥🔥", "Нельзя... Ну просто нельзя быть такой стройной, красивой,талантливой😂ззз-зависть💞", "Шикарный образ", "Я тебя обожаю! Красивая такая❤ ", "Господи Лиза ответь когда будет концерт в крокусе??? 🖤", "Моя мотивация", "Любуюсь💓💓💓 Офигенная💓💓💓", "Туфли - огнище🔥", "Красотка❤️", "Лиза красивая очень !!!)))))", - написали пользователи сети.

Напомним, Елка позировала в черном мини-платье с длинными рукавами. Наряд пришелся по фигуре звезды обтянув ее идеальные формы.

На звезде были черные, кожанные ботфорты. Стройные ножки певицы нельзя было не заметить. Выглядела она отлично.

На других фото звезда позировала в компании двух парней, которые ее даже приобняли.

Ранее мы писали, что Елка впала в депрессиию после расставания с мужем, Сергеем Астаховым. Звезда даже набрала несколько килограммов. Спустя некоторое время артистка взяла себя в руки и теперь выглядит шикарно.

Так, артистке удалось избавиться от 15 лишних килограммов. Сейчас ей можно позавидовать.

Елка выкладывает фото и видео, на которых показывает, что счастлива.

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