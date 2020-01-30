37-летняя украинская певица Елка, которая сейчас живет и работает в России, открылась с неожиданной стороны

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором предстала без одежды. В кадре лицо Елизаветы Иванцив (настоящее имя звезды) крупным планом, также заметно, что у девушки голые плечи и частично грудь. Красотка смотрит прямо в объектив, дерзко и нежно одновременно, слегка приоткрыв рот. Она распустила густые черные волосы и уложила их на одно плечо. На другом плече красуется тату.

"Доброй ночи❤️", - пожелала Лиза поклонникам.

Такая открытость и смелость показать себя без одежды и с минимумом макияжа, - удивительна, учитывая, что Елка недавно пережила трудный развод. По-видимому, депрессия, о которой говорили в сети, у певицы прошла. Теперь она готова к новым свершениям.

Фанаты засыпали артистку комплиментами, желая и ей в ответ приятных снов.

"Кошка😍"

"Красиво ты в ночь заходишь)"

"Какая красота ❤️"

"Чего это мы не спим Елизавета???🤣"

"доброй ночи,богиня😍"

"ицо счастья я так понимаю?😊"

"Глаза... Две голубые планеты.. Она сводит с умааа...."

"Та фотография, когда истинная красота сочетается с красотой духовной😍"

Ранее мы сообщали, Елка сильно похудела после расставания с супругом Сергеем Астаховым. После болезненного развода она смогла взять себя в руки и кардинально измениться. Вместо того, чтобы предаваться унынию, Елизавета "прописалась" в спортзале. Так, певица скинула 15 килограмм и чувствует себя прекрасно. Даже поклонники заметили преображение знаменитости.

До этого мы рассказывали, в сети появилась информация, что муж изменял Елке, несмотря на то, что она многое для него сделала - в частности, устроила на работу своим администратором.

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