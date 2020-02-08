Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз звезда показала себя в ярком виде, засветившись дома перед камерой. Как видно в ролике, Даша лежит на диване и смотрит по телевизору свое же выступление. Так, на Даше белое домашнее платье, волосы распущены, а на лице легкий макияж.

"Ребята, ну что вам сказать... С хорошим телевизором, как с мужчиной – всегда приятно, когда не только красавец, а ещё верный друг и помощник! Просто не хочется выходить из дома", – написала Даша под видео.

Поклонники остались в восторге от новой публикации Астафьевой, ее засыпают комплиментами в комментариях.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.