Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в новом образе и засветила свой спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде.

Она позировала с естественным макияжем на лице, привычно нарядившись в удобную одежду, которую часто показывает в Стори. Так, артистка позировала в черной, чуть смятой, кофте с длинным рукавом, которые приподняла до локтей, и такого же оттенка штанах свободного кроя на бедрах. Дополнила свой наряд Каролина теплой шапкой и массивным ботинками.

Причем сам кадр певица, очевидно, сделала в гримерке. На фото видно, как она смотрит не в объектив, а в сторону - разглядывая букет роз, стоящий на столе за ее спиной.

Также Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде.

Она позировала без макияжа, привычно нарядившись в удобную одежду, которую часто показывает в Стори. Так, артистка позировала в обычной дутой куртке с мелким геометричным принтом, темно-серые джинсы и массивные коричневые ботинки.

В подписи же Каролина заявила: "Сегодня будет наш вечер!", очевидно намекая на яркое начало приближающихся выходных. Пользователи сети в свою очередь не остались равнодушны и написали множество различных комментариев.

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