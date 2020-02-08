Российский юморист Максим Галкин умилил сеть забавным снимком со своей дочерью

Фото появилось на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, пишет Politeka.net

Фотография сделана, по всей видимости еще летом, так как сам Максим позирует без одежды, а его 6-летняя дочь Лиза в сарафанчике. В кадре 43-летний шоумен весело улыбается, а малышка скорчила забавную рожицу. Видно, что отец с дочерью очень весело проводят время.

«Дочка самого лучшего папы 😍», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и оставили множество хвалебных слов в адрес артиста и его дочери, отметив, что с годами Максим выглядит всё лучше и лучше. Некоторые заметили необычайное сходство между ними, но нашлись и такие, кто задался вопросом, кто же на самом деле является матерью детишек Галкина.

«Максим лучший отец! И дело не в подарках ! Очень много вкладывается в образование детей. А это лучшее вложение. И всё-таки кто же мама?»,

«Максим все краше и краше👍», «Очень похожи» ,

«Весёлые и красивые❤️👏👏», « Клевые», Очень🌸обаятельная и 🌹🌹🌹очаровательная👼Елизавета👑! Веселий 🌞папа! 🌞🌙👍👍», «Папина доченька», «Красивые родители, красивые дети! Дай бог вашей семье счастья 💐💋», «Улыбка папина! 😘», «Очень хочется, чтобы они были счастливы», - пишут в сети.

Ранее мы писали, 43-летний российский юморист Максим Галкин, видимо, задумался всерьез о проблемах в браке с 70-летней певицей Аллой Пугачевой.

Недавно артист поделился в соцсети кадрами пустынной территории вокруг их с примадонной особняка. Возможно, он хотел показать поклонникам срывающиеся снежинки, однако, фото получилось удручающим: серым и безжизненным. Более того Галкин включил песню "Трачу свой прайм на тебя". Учитывая, что прайм это "лучшее время", то пользователей сети такое сочетание "печального фото с этой композицией" натолкнуло на мысль, что комик косвенно имеет в виду свои отношения с Аллой.

Напомним, Пугачева с мужем пустились в пляс прямо на сцене на чужом концерте.

Как сообщала Politeka, 5-летняя дочь Примадонны случайно выдала семейную тайну.

Напомним, Галкин показал, как надо это делать с ребенком.