Дочь украинской знаменитости показала, как проводит время на отдыхе

Дочь скандальной украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, продолжает удивлять сеть «взрослыми» снимками

Как пишет Рoliteka.net 13-летняя девочка-подросток полетела в США штат Калифорния, откуда делится с поклонниками яркими кадрами.

На этот раз на ее странице в Инстаграм появилась серия снимков , на которых Злата демонстрирует свою фигуру и при этом она слишком броско накрашена.

Многие подписчики отмечают в комментариях, что девочка выглядит очень уж взрослой на свои годы, что, однако, ее нисколько не портит.

Ранее мы писали, что Злата демонстрировала свои стройные ножки.

Девушка была в мини-юбке и футболке в Лувре Абу-Даби. Такое чувство, что дочь Фреймут слишком быстро повзрослела.

"Поделись со мной своей самой большой мечтой... 🤖🤖🏼 и убедись, что ты помогаешь мне, следуя @passionfightersla, мы оооочень готовы к 2020 году😻❤️ @louvreabudhabi в моем сердце", - написала Злата.

Также мы сообщали, что известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала постельное фото.

На снимке Оля позирует без одежды, во всяком случае, ее не видно. Фреймут натянула на голову подушку, из-под которой можно увидеть волосы телеведущей. Также рядом лежало другое постельное белье, а на фоне можно увидеть кирпичную стену.

Всем известно, что Ольга Фреймут просто обожает привлекать к себе внимание разными способами на страницах соцсетей.

Напомним, Оля Фреймут вспомнила о дочери и сделала неожиданное признание: «Мне так жаль времени»

Как сообщала Politeka, Фреймут презентовала книгу «О любви»

Также Politeka писала, что семейство Фреймут встревожило украинцев: появились будоражащие фото 12-летней дочери