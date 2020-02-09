Украинская певица Даша Астафьева эпатировала публику откровенным образом, который ошеломляет буквально с первого взгляда

Как сообщает Politeka.net, экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, неизменно восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать.

Однако в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду, а также нередко обходится без макияжа. Но в большинстве случаев Астафьева привлекает к себе всеообщее внимание именно откровенными кадрами.

Новый откровенный образ певица показала в Instagram, и надо заметить, что он действительно соблазнительный и пикантный. На этот раз звезда продемонстрировала снимок на котором она предстала в прозрачном плаще с черными вставками, которые идеально подчеркнуло ее фигуру.

Под прозрачным плащом на украинской певице только штаны, артистка предпочла не носить белье. Пикантные места она прикрыла надписью.

Певица дополнила торжественный образ свисающими длинными серьгами. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу. Легкий макияж в нюдовых оттенках сделал образ более естественным.

К сожалению пользователи сети не имеют возможности прокомментировать снимок, ведь он появился в Сториз артистки.

Также ранее сообщалось, что Астафьева показала себя в ярком виде, засветившись дома перед камерой. Как видно в ролике, Даша лежит на диване и смотрит по телевизору свое же выступление. Так, на Даше белое домашнее платье, волосы распущены, а на лице легкий макияж.

"Ребята, ну что вам сказать... С хорошим телевизором, как с мужчиной – всегда приятно, когда не только красавец, а ещё верный друг и помощник! Просто не хочется выходить из дома", – написала Даша под видео.

Поклонники остались в восторге от новой публикации Астафьевой, ее засыпают комплиментами в комментариях.

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