Топ-платьев Анджелины Джоли на красной дорожке

В ожидании церемонии «Оскар 2020» стоит вспомнить, какие наряды Джоли запомнились публике больше всего. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на социальную сеть Instagram, где появились кадры с голливудской знаменитостью на красной дорожке.

Самым лучшим нарядом на церемонии Оскар признано белоснежное шелковое платье Анджелины Джоли в 2014 году. Отметим, что сайт OnBuy.com провел опрос среди пользователей сети по поводу того, какое платье они считают лучшим за всю историю кинопремии. Бренд Marc Bouwer выделил красотку Анджелину Джоли на красной дорожке среди остальных звезд в 2004 году.

Также стоит отметить платье Анджелины Джоли в 2012 году.

Тогда черное платье Versace с эффектным разрезом в свое время породило миллион мемов, сделав ногу Анджелины Джоли звездой интернета. Так или иначе, поза актрисы идеально подходит для демонстрации ее впечатляющего наряда.

Для премии Американского общества кинооператоров ACS Awards актриса выбрала шифоновое бежевое платье от Elie Saab, декорированное серебристым кружевом. Джоли держит верность любимому бренду уже много лет, а одним из ее самых известных выходов в платье ливанского бренда стал образ на 86-й церемонии «Оскара» в 2014 году – тот же бежевый шифон и мерцающее кружево.

Для выхода Анджелины Джоли на церемонии британской премии BAFTA-2018 она отдала предпочтение британскому бренду Ralph&Russo – платье-бюстье с небольшим шлейфом и открытыми плечами. Звезда на красной дорожке не вызывала никаких других эмоций, кроме восхищения.

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