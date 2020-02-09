Украинская певица Тина Кароль сумела поразить своим образом на Нацотборе на "Евровидение-2020"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Тина Кароль предстала в атласном платье в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Фото вместе с судьями шоу Андреем Данилко и Виталием Дроздовым она опубликовала на своей странице в соцсети.

Для шоу певица выбрала атласное приталенное платье от украинского бренда BEVZA. Тина Кароль, как всегда, выглядела великолепно, дополнив образ макияжем с акцентом на красные губы и волнистыми волосами.

Поклонники певицы прокомментировали свежие фото, оценив по достоинству не только ее наряд, а и взгляд, которым она смотрела на своего коллегу.

«Данилко и Тина😍 что может быть лучше», «Что может быть лучше , чем Тина и Сердючка на одном фото ?! Что насчёт совместного хита», «Третье фото - иконы моей жизни», «Тина, вы очень красивая», «Очень красивые», «Такой котик», «Тина, какие мужчины рядом с тобой 😍настоящая команда ,а на второй фотографии мужик – мечта», «Вы такая красивая! Просто нет слов», «Малышка», «Тина, ты какой красивый котик!», «ой ,а как Тина смотрит на Данилка ...ууу», – написали в сети пользователи.

Напомним, что для судейства в первом полуфинале Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 звезда выбрала белое платье с элегантным вырезом. Дополнял образ исполнительницы броский макияж.

«Царица», «сказочная», «шикарная», «Какая красивая», «Тиночка – ты просто эталон красоты и женственности», «Неповторимая БОГИНЯ», - пишут фолловеры Тины.

Как сообщалось ранее, популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

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