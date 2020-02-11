Голливудский актер Хоакин Феникс был признан лучшим актером года за роль «Джокера» в одноименном фильме

Как сообщает Politeka, Хоакин Феникс получил «Оскар» на ежегодной премии, которая в этом году проходила в ночь на 10 февраля. Отметим, что его победа не была неожиданной, поскольку на всех предыдущих престижных премиях он также одержал победу в этой номинации.

Психологический триллер «Джокер» вышел в прокат осенью 2019 года. Несмотря на то, что фильм был основан на комиксах, он получился совсем непохожим на подобные картины. Сам актер признавался, что никогда бы не подумал, что роль Джокера может стать ролью его мечты.

Отметим, что до роли в «Джокере» у Феникса было много серьезных ролей, которыми можно гордиться. Он четыре раза номинировался на «Золотой глобус», был призером Каннского кинофестиваля. Также его трижды номинировали на «Оскар».

Широко известным Феникс стал благодаря роли римского императора Коммода в фильме «Гладиатор». Кинокритиков Хоакин Феникс покорил ролью в фильме «Мастер», где он сыграл моряка, воевавшего в Японии во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, ключевые актеры были номинированы на «Оскар».

Феникс играл Иисуса Христоса в фильме «Мария Магдалена» вместе со своей девушкой Руни Марой. Позже они вместе играли еще в одном фильме – «Не волнуйся, он далеко не уедет». Там Феникс сыграл инвалида, передвигающегося на коляске.

Из последних ярких и запоминающихся ролей Хоакина Феникса, кроме Джокера, была роль в вестерне «Братья систерс», где актер сыграл брутального опытного наемника.

Кстати, для роли в «Джокере» Фениксу пришлось сбросить более 20 килограмм. Многие актеры идут на такие жертвы ради роли своей мечты.

Напомним, что Джокер возвращается: стало известно, кому досталась легендарная роль.

Как сообщала Politeka, стали известны победители главной кинопремии в мире.

Также Politeka писала, кто стал лучшим Джокером: Феникс VS Леджер.