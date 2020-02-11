Актриса много раз меняла имидж

Ночью 10 февраля прошла церемония награждения премии "Оскар"

Яркое мероприятие каждый год способно удивить зрителей, пишет Politeka.net. В этом году в номинации "Лучшая актриса" выиграла Рене Зеллвегер.

Звезды сыграла в биографической драме "Джуди", режиссера Руперта Гулда. Фильм рассказывает об американской актрисе и певице Джуди Гарленд.

Для выхода звезда выбрала длинное белое платье с одним рукавом. Нарял приоткрыл плечо звезды. Платье подчеркнуло красивую фигуру артистки. Завершили образ аксессуары и простая прическа.

В честь победы Рене, давайте вспомним, как артистка менялась с годами.

В начале карьеры Зеллвегер выглядела милой и простой девочкой с длинными волосами, как и большинство начинающих актрис. Однако в 2000 году звезда сделала каре с прямой челкой.

В 2002 году волосы стали еще короче, челка исчезла, а оттенок сменился на пшеничный.

В 2004 году звезда перекрасилась в брюнетку, а в 2005 - в светло-каштановый оттенок. В этот период времени Рене пришлось набирать вес ради роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Тогад звезда набрала 15 килограммов, однако потом пришлось стремительно худеть.

Через два года Зеллвегер вернулась к блонду. Девушка неброско красится и выглядит чудесно.

В 2008 году Рене выбрала стрижку боб с рваными концами. Со временем знаменитость вновь вернулась в длинным локонам и натуральному цвету волос.

Осенью 2014 года Рене Зеллвегер кардинально изменила внешность, поклонники не могли ее узнать. Люди стали поговаривать, что звезда воспользовалась к услугами пластических хирургов.

Напомним, премию "Оскар" за "Лучший фильм" получила картина "Паразиты".

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за игру в фильме "Джокер".

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт за роль фильме "Однажды... в Голливуде".

Ранее мы писали, что сотни голливудских звезд посетили ежегодную церемонию вручения премии BAFTA, которую часто называют генеральной репетицией «Оскара».

Мероприятие прошло в Лондоне, 2 февраля. На красной дорожке засветились Рене Зеллвергер, Скарлетт Йоханссон, Аль Пачино и другие звезды.

Напомним, кто из актеров номинирован на Оскар : фото голливудских красавчиков.

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