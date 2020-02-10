Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз Даша показала, как развлекается на отдыхе. Отметим, звезда недавно отправилась в отпуск вместе с близкими друзьями и активно делится оттуда новыми фото и видео.

Так, несколько часов назад в разделе Стори в Инстаграм появились кадры, на которых она позировала в теплом зимнем образе, чем умилила сеть. Примечательным стало то, что Даша решила показать, как сильно она любит снег и для этого извалялась в нем, скатившись с небольшого сугроба.

После, смеясь и хохоча, она отряхнулась и поднялась обратно, на место, откуда скатилась. При этом Астафьева выглядела счастливо и довольна собой. Отметим, позировала певица в теплой шубе с леопардовым принтом.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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