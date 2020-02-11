Стало известно о состоянии здоровья российской звезды МакSим, которая решила уйти с большой сцены

Об этом в эфире ток-шоу на российском телеканале рассказала продюсер артистки Маргарита Соколова, передает Politeka.net.

По ее словам, певица МакSим все еще находится в медицинском учреждении.

К сожалению, специалисты пока дают неутешительные прогнозы относительно состояния здоровья российской звезды, и не рекомендуют МакSим возвращаться на большую сцену.

"У нее головные боли, болят ноги, болит голова, бессонница. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром", — впервые озвучила диагноз Маргарита Соколова.

Она также рассказала, что медики советуют российской звезде направить все свои силы и внимание на лечение.

Соколова также прокомментировала слухи о возможном возобновлении карьеры МакSим.

"Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет", – подытожила она в эфире ток-шоу на федеральном российском телеканале.

Ранее мы рассказывали о том, что популярную российскую певицу МакSим госпитализировали в больницу. Как рассказала ее продюсер, российская звезда МакSим покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем.

Она также добавила, что из-за решения звезды все запланированные концерты будут отменены, и попросила поклонников с пониманием отнестись к этому.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — резюмировала менеджер певицы МакSим в своем Instagram.

Позже российская ясновидящая рассказала, когда звезда МакSим сможет вернуться на сцену.

"Да, действительно, проблема со здоровьем есть. Не могу сказать, что алкоголь является причиной ее болезни. Скорее всего, он иногда появляется как средство снять напряжение и отвлечься от ситуации. Что касается ее здоровья, то все решаемо, просто необходимо этим заниматься и тщательно следить за ситуацией", – отметила она в комментарии журналистам.

Абравитова также попыталась предположить, почему российской звезде МакSим в данный момент нелегко.

"Карты говорят о том, что сейчас она переживает сложный период, но это на данный момент. Тут и семейные неурядицы, и здоровье – моральное и физическое истощение. Все эти факторы навалились на нее и просто перекрыли дыхание", - утверждает ясновидящая.

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