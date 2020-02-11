Звезда шансона Любовь Успенская оказывала серьезное давление на больную дочь Татьяну Плаксину
Об этом в комментарии журналистам рассказал экстрасенс и таролог Александр Кинжинов, передает Телепрограмма.
По его словам, артистка в сложившейся ситуации считает себя абсолютно правой, хотя и давила на дочь.
Более того, как рассказывает Кинжинов, "Люба всегда права" – это стабильная для королевы шансона позиция, которая прослеживается во многих ее действиях.
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"Что-то вроде тирании со стороны Успенской по отношению к дочери действительно имело место быть", – утверждает экстрасенс.
Таролог также добавил, что периодически возникающие сложности в отношениях исполнительницы со своей наследницей Татьяной Плаксиной не отменяют существования между ними большой любви.
Кинжинов не сомневается, что именно это чувство поможет родственницам наладить контакт и решить вопросы. Но пока не стоит ожидать потепления в отношениях между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной, поскольку скандал СМИ не забудут еще долгое время.
Ранее мы рассказывали о том, что дочь Любови Успенской заявила, что ее якобы насильно отправили на лечение в Испанию и Таиланд, где у нее отобрали мобильные телефоны и она не могла никому позвонить.
«Я была абсолютно чиста. А еще до этого поместили в Сербии в психушку. Закололи лекарствами успокоительными. У меня месячные остановились. Я была как овощ. Не могла с кровати встать», — говорилось в анонсе программы, который был показан на росТВ.
В шоковом состоянии пребывает и сама Любовь Успенская, которая отбросила все обвинения в издевательствах над дочерью.
"Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком тонким, чувствительным, талантливым... А на экране я увидела... не свою дочь. Никогда бы не подумала, что она может такое говорить", - возмущается королева шансона.
Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".
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