Британская певица Адель посетила афтепати премии «Оскар»

Об этом стало известно из Инстаграма польской телеведущей Кинги Русин, которая сфотографировалась с певицей, пишет Рoliteka.net. Удивительно, что больше фотографий с вечеринки с Адель не появилось в сети. Похоже, журналисты и фотографы просто не узнали оскароносную певицу, сбросившую более 30 килограмм.

На вечеринке Адель появилась в обтягивающем леопардовом платье от Ralph & Russo. Новая фигура позволяет певице надевать столь откровенные костюмы. Девушка нанесла яркий макияж и собрала волосы в прическу. Не удивительно, что журналисты не узнали Адель. Ведь она выглядит как другой человек.

Кинга Русин призналась, что сама не узнала Адель. Она случайно заговорила с ней на вечеринки, начав разговор об обуви.

«Мы говорили и смеялись — до тех пор, пока она не назвала свое имя», - отметила Русин.

В комментариях к посту взялись обсуждать новую внешность певицы. Одни восхитились силой воли артистки, а другие сочли, что она потеряла свою индивидуальность, потому что пошла на поводу у модной индустрии.

Отметим, что СМИ и ранее обращали внимание на экстремальную худобу певицы. В сети появлялись фото похудевшей звезды. Но одно дело видеть артистку на фото, и другое – узнать изменившуюся Адель вживую.

Как известно, причиной экстремального похудения певицы стал тяжелый развод, строгая диета и новый образ жизни. Как рассказывала сама певица, она существенно сократила количество сахара в своем рационе и сократила количество потребляемых калорий.

Адель редко балует поклонников новыми снимками в своем Инстаграм. Последнее фото артистка опубликовала в декабре прошлого года. На нем она позирует с Дедом Морозом и Гринчем.

Напомним, что исхудавшая Адель поразила новой внешностью, фото попали в сеть: "будто другой человек".

Как сообщала Politeka, Адель резко похудела и изменилась до неузнаваемости, фото поражают: такой ее еще не видели.

Также Politeka писала, что новый возлюбленный Адель оказался женатым: гремит скандал.