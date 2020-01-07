Співачка Адель, що отримала світову популярність, дуже стривожила своїх фанатів
Після того, як зірка оголосила про розлучення, вона скинула кілька зайвих кілограмів, пише Рoliteka.net.
Адель завжди славилася своїм пишним тілом і чарівним голосом, але зараз вона перетворилася в справжню худишку.
В Instagram з'явилися фотографії зірки. Як виявилося, співачка провела перші дні 2020 року на острові Ангілья.
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Артистку помітили в темному платті з білим принтом на пляжі. Зірка пила коктейлі і виглядала щасливою.
В мережі почали активно обговорювати вигляд зірки. Деякі користувачі кажуть, що артистка виглядає хворою.
«Мені це зовсім не подобається ... ти бачиш, як вона страждає, і вона більше не виглядає здоровою», «Вона виглядає хворою», «Це не виглядає здоровим», «Вона справді така ??? ? ","Це Адель? Боже мій, я не можу в це повірити", - написали зарубіжні користувачі під одним з постів.
Варто відзначити, що в минулому році Адель стала займатися спортом.
Нагадаємо, помітно схудла естрадна виконавиця Адель кілька місяців тому засвітилася на вечірці, присвяченій дню народження репера Дрейка.
Після розлучення з чоловіком вона заявила, що буде насолоджуватися життям. З метою придбати новий вид, жінка почала активно займатися пілатесом на спеціальному тренажері. Вже через кілька місяців вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
На дні народження свого друга репера Дрейка Адель. з'явилася в чорному вельветовому платті, що демонструє її нову фігуру.
Раніше ми писали, що влітку співачку Адель помітили з новим бойфрендом.
Фото, на яких співачка з новим залицяльником трималися за руки просто підірвали інтернет.
Не так давно вона розлучилася зі своїм чоловіком і знімки «нової пари» дуже порадували шанувальників, але даремно.
Справа в тому, що супутником Адель виявився якийсь Пол Дрейтон і як повідомляють ЗМІ, жінки його зовсім не цікавлять. Він виявився чоловіком близького друга співачки, британського коміка Алена Карра.
Нагадаємо, що Адель різко схудла і змінилася до невпізнання, фото вражають: такою її ще не бачили
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