Наследница королевы шансона Татьяна Плаксина напугала поклонников неадекватным поведением
Соответствующее видео дочь Любови Успенской опубликовала в своем Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, после отъезда в Соединенные Штаты Татьяна Плаксина внезапно заговорила о дьяволе.
«Я вас очень сильно люблю, прям сильно. Но пока не готова комментировать происходящее в силу того, что оно еще не переварилось. И, возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», - заявила дочь королевы шансона Любови Успенской во время прямого эфира в Instagram.
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Подписчиков ошарашило подобное видеообращение Татьяны Плаксиной. Некоторые из них предположили, что она записывала ролик под действием каких-то препаратов.
Сама же Татьяна ранее не скрывала зависимость от запрещенных препаратов, заявляя, что к ним ее пристрастила родная мать. Сама же Любовь Успенская обвиняла в этом мужа, бизнесмена Александра Плаксина, с которым давно не живет вместе.
"Вот теперь свобода. Скоро и американские родственники закроют в лечебнице", "В Америку, она уезжала с волосами, а сейчас снова побрита наголо. Почему? Может это старая запись?", "Она реально больной человек. Любу жалко, матери больно на это смотреть", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что дочь Любови Успенской заявила, что ее якобы насильно отправили на лечение в Испанию и Таиланд, где у нее отобрали мобильные телефоны и она не могла никому позвонить.
«Я была абсолютно чиста. А еще до этого поместили в Сербии в психушку. Закололи лекарствами успокоительными. У меня месячные остановились. Я была как овощ. Не могла с кровати встать», — говорилось в анонсе программы, который был показан на росТВ.
В шоковом состоянии пребывает и сама Любовь Успенская, которая отбросила все обвинения в издевательствах над дочерью.
"Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком тонким, чувствительным, талантливым... А на экране я увидела... не свою дочь. Никогда бы не подумала, что она может такое говорить", - возмущается королева шансона.
Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".
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