Американская певица Кристина Агилера удивила фанатов, сбросив ни один десяток лишних килограммов

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Поплуярная американская поп-исполнительница Кристина Агилера не перестает удивлять фанатов изменениями в своей внешности. Если в прошлом году артистка заметно набрала вес и мало была похожа на себя прежнюю, то в этом году Кристине удалось практически невозможное - она резко похудела, сбросив около 25 килограммов.

На последних фото в социальной сети Кристина уже красуется в прежнем стройном виде. При этом даже после резкого похудения артистка не утратила пышность женских форм. На последних фото звезда обнажила роскошную грудь глубоким декольте.

Новый образ в белом платье появился вслед за выходом клипа на песню Кристины Агилеры и A Great Big World под названием Fall On Me (для просмотра дочитайте до конца).

Поклонники в комментариях в социальных сетях сполна вознаградили Кристину за усилия. : "Королева, легенда музыки", "ИИСУС, ВЫ СОВЕРШЕННЫ !!! Я люблю вас", "Это заставляет меня много плакать! Спасибо за ваш тяжелый труд!! Я всегда благодарен за вас! Люблю вас", "Я люблю это. Влюбленный в свою Снежную Королеву, которая выглядит потрясно! Настоящая богиня".

Раньше мы сообщали, что пользователи сети подняли на смех странное одеяние американской певицы Кристины Агилеры, в котором звезда посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

Снимки своих модных образов Агилера опубликовала в личном профиле в Instagram. На последнем фото певица одета в объемное пальто цвета металлик, принтованное красными сердцами. Под пальто она надела пикантное прозрачное платье тоже красного цвета. Образ дополняли красные туфли и яркий макияж.

Напомним, это очень откровенно: Агилера выпустила новый клип после долгой паузы.

Как сообщала Politeka, обложку модного глянца украсила Агилера без макияжа: фото.

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