Энрике Иглесиас и его жена Анна Курникова впервые показали фото своего третьего ребенка, который появился на свет 30 января 2020 года

В сети они опубликовали снимки из родильной палаты.

«Мое солнышко 01.30.2020», - подписал фото певец.

Анна также поделилась снимком в Instagram, показывая, как она обнимает своего ребенка, в то время как Энрике целует лоб жены и кладет одну руку на ребенка.

Пара никогда официально не объявляла о третьей беременности Анны, однако в январе появились фотографии 38-летней спортсменки с округлым животом в Майами.

Затем в пятницу, 7 февраля, брат Энрике Хулио Иглесиас-младший сказал интервьюеру на чилийской радиостанции ADN, что он «уже стал дядей [снова]».

Отвечая на вопрос, родился ли ребенок, Хулио ответил «да», но отказался раскрыть пол, потому что «это секрет».

«У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», - добавил он.

Иглесиас и Курникова являются одной из самых скрытных пар в Голливуде. Им удалось сохранить ее первую беременность в тайне до тех пор, пока она не родила их близнецов - Николаса и Люси, 2 года - в декабре 2017 года.

Отмети, в СМИ появлялись сообщения о том, что пара распалась в 2007 году, но ходили слухи, что они женились в том же году.

Они редко говорят публично о своих отношениях.

Но когда дело доходит до детей, Иглесиас не может держать язык за зубами. В 2018 году он сказал радиостанции KTUphoria, что Курникова является "супергероем" потому что она мама их близнецов.

На вопрос о типе родителя, которым он хотел быть, певец ответил: «Прежде всего, хороший отец. Вырастите их должным образом. Пока они хорошие дети. Здоровые дети и радуются жизни. Каждый воспитывает своих детей, в зависимости от того, как они хотят, и если это работает, это работает ".

Пара начала встречаться в 2001 году, в том году, когда Анна появилась в клипе Энрике на песню «Escape».

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова взорвали сеть домашним видео: поклонницы пищат от восторга.

Как ранее сообщала Politeka, Энрике Иглесиас похвастался забавным видео с сыном: «Какой красавчик».

Также Politeka писала, что повзрослевшая сестренка Энрике Иглесиаса показала идеальную фигуру в одних трусах: "аппетитная красотка".