Артисты охотно делились в сети личными переживаниями по случаю Дня святого Валентина и не преминули случаем в очередной раз проявить свои искренние и пылкие чувства к самым близким

Politeka.net решила собрать самые яркие моменты с 14 февраля со страничек звезд, которые, не скрывая ничего, дарили тепло и любовь.

Так, рэпер Потап, который в 2019-м году узаконил свои отношения с исполнительницей Настей Каменских, лаконично поздравил ее с праздником, написав у себя в Инстаграм: "♥️HAPPY♥️VALENTINES♥️DAY". Но при этом Потап выставил неимоверно трогательное и откровенное фото, на котором он обнимает вторую половинку, стоя сзади.

Певица Анна Седокова поделилась до неприличия жарким поцелуем со своим любовником баскетболистом Янисом Тимма, который моложе ее на 10 лет.

"Через несколько минут, самолёт унесёт меня в другой город и в этот день мы с тобой @janis.timma будем не вместе, но это утро было нашим ❤️", - трогательно подписала кадры артистка.

Еще одна исполнительница Алина Гросу, которая в прошлом году вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова, поразила признанием в любви. Артистка предстала в весьма соблазнительном образе на снимке, которым сопроводила пылкие строчки.

"Да, мне говорили, что любить опасно..

Но я всегда выбираю идти на красный❤️

Ты знаешь все мои..все мои горячие точки...

Ну а я тебя всегда читаю между строчек.."

Недавно разведенный ведущий Владимир Остапчук так же решил не пропускать День св. Валентина, несмотря на скандалы и обвинения в изменах от бывшей жены. Звезда решил устроить конкурс и порадовать поклонников призами.

"Love is ... когда романтический вечер невозможен без #подбухивания

Да, да! День Святого Валентина и наш любимый # не то, что друзья - любовники. Поэтому Остапчук приготовил к Главному празднику ❤️специальную коробочку 😘😉".

Певец Филипп Киркоров обескуражил видео с полуголыми монашками в День св. Валентина.

"Made with love…❤️ #романыроманы и песни мои, Все только о ней, о любви до зари! И манит, и манит... И снова кружит ураган...", - написал в Инстаграм артист.

Танцор Влад Яма рассказал на видео "историю своей любви" с Лилианой Кудлай, на которой женат почти пять лет.

"История Любви❤️ Скоро День Святого Валентина, а это отличный повод показать нашу c @liliya_yama историю Любви в исполнении @improv_live. Приблизительно так у нас все и было!", - написал Влад в Инстаграм.

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