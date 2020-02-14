Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз Даша решила рассказать о своем последнем отдыхе во Львове, а также поделиться небольшим фотоотчетом оттуда. На кадрах звезда показала себя в самых разных образах, но одинаково отдохнувшей и счастливой.

А вот что написала звезда под новым постом в Инстаграм, отметив место, где отдыхала все это время:

«В нашей стране, вне конкуренции, место для души и тела) Для меня, всегда, важна атмосфера.. Ресурс, который я трачу на творчество и все связанные с этим труды, восполняется только в созвучных с моим душевным состоянием островках)

Так, пять дней в приятной компании, комфортной одежде, тишине и релаксе, я вернулась к себе любимой - спокойной, наполненной и готовой к трансляции! Спасибо огромное и всей огромной компании за все, что вы вкладываете в этот рай)», – написала артистка.

Поклонники же обратили внимание на спортивный стиль звезды, отмечая свое мнение в комментариях.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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