22-летний украинский исполнитель MELOVIN, творческий путь которого поддерживает сам Андрей Данилко , столкнулся с травлей в школе

Об этом артист откровенно признался в интервью ведущей Маше Ефронининой, запись которого обнародована на YouTube-канале, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, по словам певца, он всегда пользовался популярностью у девочек, что не нравилось его одноклассника. Они устроили жестокую травля в 6 классе и продолжалось это вплоть до окончания школы.

«Унижали, оскорбляли и даже плюнули в стакан с соком, кроме того, мне нужно было искать свои вещи из рюкзака, так как их доставили и бросали по всему классу», - вспоминает он.

MELOVIN вспомнил эпизод из школьной жизнь и котором рассказал:

«Как- то , под кабинетом музыки, где я играл для девочек на фортепиано, меня ждала местная пацанская элита. Меня били, теранули об асфальт. Каждый день я приходил домой и плакал. Мне было очень тяжело в школе", - признался артист и добавил, что никогда не мог за себя постоять.

«Словесно - да, в драки я никогда не лез. Мне всегда казалось и воспитывали меня так, что самое последнее и аморальное действие, которое можно сделать с человеком, - поднять руку", - рассказал MELOVIN.

Ранее певец признался, что любит скандалить.

"Я вообще люблю скандалить. Люблю смотреть, слушать, создавать. Интересна реакция людей. Мне кажется, что полная фирма – когда из негативной информации ты можешь сделать для себя положительную".

"Например, я люблю так расслабляться: прихожу домой, включаю Youtube и ввожу «злые бабки». Смотрю и понимаю – как хорошо, что у меня не так в жизни" - заявил певец.

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