Известная украинская певица MARUV показала на весь интернет, кого любит больше всего на земле
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, певица позирует в концертном наряде, в котором недавно выступала, а также в цепочках на шее. При этом на руках она держит свою любимую собачку.
Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр MARUV разместила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами. На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением.
После завершения отдыха в Дубае артистка принялась за работу, о чем активно оповещает в разделе Стори в Инстаграм. Однако это не мешает певице делиться архивными снимками, сделанными во время недавнего отпуска.
В этот раз звезда показала фигуру в черном купальнике с тонкими завязками на талии.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.
Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть