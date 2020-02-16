Украинская певица Даша Астафьева похвасталась провокационным кадром, который выложила на своей личной странице в сети Instagram

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева - признанная королева откровенных съемок и регулярно будоражит поклонников пикантными кадрами. При этом певица и бывшая модель не стесняется показывать и свою естественную красоту и иногда публикует в сети фото без косметики.

Ее Instagram пестрит откровенными снимками, которые получают множество положительных отзывов и лайков, подписчики восхищаются ее красотой и выбором нарядов, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

На одном из новых фото Астафьева предстала в откровенном образе, сидя на полу. При этом ее обнаженное тело прикрывает одеяло. Снимок сделан так, что, кажется, будто одеяло вот-вот упадет с ее тела. В руке певица держит бокал шампанского, собираясь его выпить. На ее лице минимум макияжа, а образ дополняет кулончик с подвеской в форме цветка.

Снимок получился достаточно смелым и даже провокационным.

К сожалению, пользователи сети не могут оставить вои комментарии под соответствующем снимком, ведь его красотка опубликовала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Даша Астафьева решила рассказать о своем последнем отдыхе во Львове, а также поделиться небольшим фотоотчетом оттуда. На кадрах звезда показала себя в самых разных образах, но одинаково отдохнувшей и счастливой.

На новых кадрах Даша запечатлена в постели в одном алом белье, которое едва прикрывает пышный бюст. Звезда лежит на подушках в естественном и даже сонном виде. Ее волосы взъерошенные, а на лице нет макияжа. Рядом на постели лежит пышный букет и подарок.

Поклонники остались в восторге, написав множество хвалебных комментариев в ее адрес.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.