Российский певец Олег Газманов, который яро поддерживает агрессивную политику Путина в Украине, раскритиковал латвийскую артистку Лайму Вайкуле из-за ее резкой позиции по Крыму

Газманов назвал заявление своей коллеги Лаймы относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

Певец сразу начал искать себе оправдание, заявив, что не хотел обсуждать подобные темы, однако в настоящее время музыка не может отделиться от политики.

"По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь тем, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", - заметил Газманов, добавив, что его позиция по Крыму никогда не изменится. Напомним, что певец неоднократно хвалил Путина за аннексию Крыма.

Ко всему прочему, он заявил, что Крым важен для Российской Федерации, ведь там "было пролито много русской крови", о чем якобы забыла Вайкуле, отказываясь выступать на полуострове.

"Она образованная женщина и любой образованный человек, читая просто историю, понимает, что такое Крым, что такое Севастополь, сколько там пролито русской крови. И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Это волеизъявление всего народа возвратиться в Россию", - сказал скандальный российский певец.

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