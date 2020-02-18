Украинский певец MELOVIN рассказал, как к нему усиленно проявлял внимание народный депутат

Об этом участник Евровидения от Украины рассказал в эфире программы «Экзамен» с Машей Ефросининой, передает Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время общения певец MELOVIN вспомнил, как после завершения Национального отбора на Евровидение в СМИ стали появляться слухи о его романе с Андреем Данилко, ведь публика восприняла их отношения ничто другое как намек - будто между ними было что-то большее.

Музыкант признал, что такие слухи его очень сильно задели, ведь к Андрею Данилко он испытывает огромное уважение.

«Это меня обидело. Потому что у меня огромное уважение к человеку, безумно. Мне было так обидно. Я потом маме позвонил, сказал об этом. Потом позвонил Андрею Михайловичу, а он говорит: «Слава Богу...». И все. У меня сразу настроение расцвело», — признался он Маше Ефросининой.

MELOVIN называет Данилко только по имени и отчеству: «Я не дорос, чтобы называть его Андреем. Андрей Михайлович. И никак иначе. А как можно по-другому?»

Участник Евровидения также не скрывает своей гражданской позиции по ЛГБТ и уверен, что эти люди заслуживают понимания, принятия и хотят быть услышанными.

Но из-за своей позиции, как рассказывает MELOVIN, певцу даже однажды пришлось отбиваться от украинского депутата, который проявлял к нему странное повышенное внимание.

«Было одно сообщение с сексуальным подтекстом от мужчины, депутата, после чего я удалил Facebook. Он пытался, пытался, а я страницу удалил. Писал: «Что же ты от меня бегаешь на мероприятии?» А я понял, кто это, и бегал от него по всей площадке, чтобы только не состыковаться», — признался Константин.

Но больше всех с буллингом музыкант столкнулся в школьные времена, когда над ним измывались одноклассники.

"Меня постоянно пытались забить...Вот как гвозди торчат, знаешь? Так пытались забить. Бросали рюкзак, будто с собачкой игрались. В средней школе начался апогей....", - с тревогой вспоминает MELOVIN.

Но издевательства закончились в момент, когда отец музыканта пришел в школу после побоев и прижал к стенке одного из обидчиков сына.

Ранее MELOVIN признавался, что очень любит скандалить. По словам певца, ему также интересна реакция людей на такие эмоции.

"Я вообще люблю скандалить. Люблю смотреть, слушать, создавать. Интересна реакция людей. Мне кажется, что полная фирма – когда из негативной информации ты можешь сделать для себя положительную".

Например, я люблю так расслабляться: прихожу домой, включаю Youtube и ввожу «злые бабки». Смотрю и понимаю – как хорошо, что у меня не так в жизни" - откровенно признался музыкант.

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