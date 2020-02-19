Украинские звезды не только облаладают талантом, но и очень красивы, однако в личной жизни у них не все идеально

Роскошная блондинка Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира, пишет Рoliteka.net. Звезда родила от мужчины сына, но семейное счастье продлилось недолго - в 2013 году Евгений умер от онкологического заболевания.

Сейчас ходят слухи о романе певицы с артистом Даном Баланом, но официального заявления об отношениях пока не было, поэтому звезда считается до сих пор одинокой.

Светлана Лобода в 2011 году родила первую дочь от сожителя Андрея Царя, а в 2018 звезда стала мамой второй раз, но имя отца тщательно скрывается. Красотке приписывают роман с фронтменом метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, однако Лобода не комментирует данную информацию, а лишь дает намеки, что она не одинока.

Пока нет официального заявления, можно считать, что сердце артистки не занято.

Телеведущая Леся Никитюк покорила зрителей своей харизмой. Высокая (рост 180 см) блондинка скрывает, что происходит в ее жизни, но все же публику не обманешь. Люди уверены, что красотка одинока.

Украинская певица Злата Огневич недавно рассказала о драме в личной жизни. Оказывается, много лет назад у нее умер парень. Девушка даже не могла пойти на его похороны, ведь хотела запомнить его таким, какой он был при жизни. Спустя годы после трагедии Злата снова влюбилась, однако отношения не двигались, поэтому артистка приняла решение расстаться. По всей видимости, сейчас она одинока.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова не так давно родила ребенка. Имя отца звезда скрывает, говоря, что он молодой режиссер. После родов певица дала интервью Кате Осадчей, в котором рассказала, кто ей помогает не упомянув о сожителе. По словам Миши, после этого мужчина выставил ее с ребенком за порог. Сейчас сердце Романовой не занято, она активно строит карьеру.

Еще одна блондинка из группы "ВИА Гра" Эрика Герцег открыто не рассказывает о своих отношениях, и отрицает всяческие слухи о романе с продюсером Константином Меладзе. В 2018 году у звезды появилось кольцо на пальце, но комментировать информацию о личной жизни она не стала. Однако до сих пор остается неясным, либо звезда одинока, либо у нее есть любимый мужчина.

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