Красотки из "Квартала 95" завоевали сердца миллионов украинцев. Предлагаем посмотреть на некоторых красавиц из этого шоу

В ТОП-5 самых красивых участниц попала, конечно, 43-летняя Елена Кравец, пишет Рoliteka.net. Кажется, время не подвластно над ней, и с годами артистка становится только краше.

33-летняя голосистая красотка Марта Адамчук давно понравилась зрителю. Нельзя быть равнодушным на нее.

23-летняя Элина Мбани покорила зрителей своей экзотичностью и голосом. Ее яркая внешность запоминается.

32-летняя Татьяна Песик, не только снимается в "Женском Квартале", но и в других юмористических проектах. Звезда артистичная и очень привлекательная.

Лера Товстолес часто делится смелыми фотографиями в Инстаграм. И действительно артистке есть, что показать - каких только комплиментов достойна одна лишь фигура.

Напомним и о других участницам "Квартала 95". Так, Ирина Сопонару сейчас отдыхает на Бали.

Она показала фото, на которых позирует на пляже, демонстрируя подтянутую фигуру и упругие ягодицы. На девушке большие солнцезащитные очки, закрывающие половину лица, а из аксессуаров – три цепочки с подвесками.

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой и выглядела на кадрах с отдыха, "очень весело".

На ярких, вероятно, профессиональных снимках видно, что Екатерина явно была чуть ли не главной звездой тусовки. Артистка позировала в коротеньких темных шортах и практически невидимых чулках или колготах телесного цвета.

"Всем куражных выходных!😍", - подписала она фото.

Напомним также, что Вера Кекелия предстала в черном плаще и колготках в сеточку.

Вера, вероятно, сидит на стуле, схватившись за пояс плаща и затянув его покрепче. Девушка немного откинула свой дерзкий наряд назад и под ним показались стройные ножки в колготках в сеточку. Больше из одежды на Кекелии, по всей видимости ничего не было.

Стоит отметить, что под плащом виднелся кусочек оголенного тела. Завершали стильный образ узкие очки.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье: "Третий раз за год!"

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потрясла идеальным телом без белья: «Вааау, волшебная»