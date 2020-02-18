Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению с отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

И только сегодня, спустя несколько дней после возвращения из отдыха, звезда заявила о выпуске блога, о котором так давно просили поклонники.

«Ребята, знаю знаю, очень долго не выходил влог 🙏 признаюсь, я даже думала его уже не выпускать, но вы меня атаковали в личке ))) держите ♥️ лав #dodovlog . Ссылка в описании и и stories», – комментирует небольшой ролик в Инстаграм Надя.

Поклонники принялись активно отвечать на увиденное:

«Надя , спасибо тебе большое за DODO VLOG 😍🔥, теперь мой день стал в 100 раз лучше 😍🤗», «Аоаоаоаоао влоги с отдыха на много интереснее, чем влоги с работы🙈», «Ураааааааа😍 Наконец-тооо !!! Офигенный влог,офигенное путешествие, офигенные вы 😍😍😍 💫», «Думал, уже не дождусь, спасибо фанам что атаковали личку 😅🔥», «Наши молитвы были услышаны 😍👀».

Не так давно артистка удивила кадрами в том самом новом имидже, который, по мнению многих поклонников, превратил звезду в мини-копию Билли Айлиш. Некоторые пользователи Инстаграм отметили некую схожесть между артистками.

На новом же видео Надя показала, как лежит в кровати, после чего в халате идет в ванную, а затем она показала, как наносит крем на лицо, одевается и красится. В конце, как всегда, не обошлось без чашечки кофе латте. Данный напиток является любимым у певицы.

"Всем хорошего дня", - пожелала знаменитость под публикацией. Поклонники тут же прокомментировали видео, заметив не только привычки Нади, но еще и кофейный напиток.

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