Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

І тільки сьогодні, через кілька днів після повернення з відпочинку, зірка заявила про випуск блогу, про який так давно просили шанувальники.

«Хлопці, знаю знаю, дуже довго не виходив влог 🙏 зізнаюся, я навіть думала його вже не випускати, але ви мене атакували в приват ))) тримайте ♥️ лав #dodovlog . Посилання в описі і і stories», – коментує невеликий ролик в Instagram Надя.

Шанувальники почали активно відповідати на побачене:

«Надя , спасибі тобі велике за DODO VLOG 😍🔥, тепер мій день став в 100 разів краще 😍🤗», «Аоаоаоаоао влоги з відпочинку на багато цікавіше, ніж влоги з роботи🙈», «Ураааааааа😍 Нарешті тзов !!! Офігенний влог,прекрасне подорож, офігенни ви 😍😍😍 💫», «Думав, вже не дочекаюся, спасибі фанам що атакували лічку 😅🔥», «Наші молитви були почуті 😍👀».

Не так давно артистка здивувала кадрами в тому самому новому іміджі, який, на думку багатьох шанувальників, перетворив зірку в міні-копію Біллі Айлиш. Деякі користувачі Instagram відзначили якусь схожість між артистками.

На новому відео Надя показала, як лежить у ліжку, після чого в халаті йде у ванну, а потім вона показала, як наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці, як завжди, не обійшлося без чашечки кави латте. Цей напій є улюбленим у співачки.

"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією. Шанувальники тут же прокоментували відео, помітивши не тільки звички Наді, але ще і кавовий напій.

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