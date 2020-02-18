Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, обнародовала в Инстаграм интересное видео

Ани Лорак уже продолжительное время встречается саунд-продюсером Егором Глебом, пишет Рoliteka.net. У пользователей сети разная реакция на эту пару: одни говорят, что Ани и Егор идеально смотрятся вместе, а другие же - продюсер не достоин украинской красотки.

Как бы то ни было, недавно в сети появились слухи, что звезда тайно вышла замуж за своего бойфренда. А новое видео в Инстаграм, как говорится "подлило масла в огонь". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Пользователи сети уверены, что белое платье Лорак надела неспроста, а этим намекнула, что свадьба таки была. Будто красотка "исповедалась" перед публикой, представ в свадебном наряде после тайной церемонии.

Стоит отметить видео было снято на новую песню артистки "Я бы летала", о чем Ани и сообщила в посте.

"На концертах мы уже поем «Я бы летала» вместе! Скоро премьера клипа! Осталось совсем чуть-чуть! 🦋", - написала знаменитость.

За день публикация собрала почти 300 тысяч просмотров и много комментариев.

"Честно сказать ничего нового и ВАУ мы не увидим, однотипный клип с песней мы Нарушаем, только картинки поменяли💞", "Очень ждём", "Это будет настоящая бомба😻🔥 Клип уже очень нравится🤤💜 С большим нетерпением ждём премьеру!🙌 Рядом с вами душа всегда хочет петь 😌 Вы волшебная!💥", "Каролина издеваетесь!!!! Мы же не можем так долго ждать😬 Скажите дату, пожааалуйста🙏🙏🙏", "

Почему то все клипы как один клип. Разные города и наряды. Вот сумашедшая и город и стиль и подача все в одном", "Хороший музон", "Каролина, вы такая чудесная, берегите себя и чистите по чаще душу соблюдайте правила безопасности от всякой черни и тогда вам не страшен серый волк. С любовью и лучшими пожеланиями❤️❤️", "пересмотрела миллион раз😍 такая классная..🤤🔥", "Действительно, однотипно плохо..", - написали пользователи сети.

Отметим, в прошлом месяце Ани Лорак уехала в США вместе со своим возлюбленным. Во время отдыха мужчина неоднократно публично заявлял о своей любви к Лорак на недавно созданной их общей странице в Instagram.

Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.