41-летняя певица Ани Лорак похвалилась фотографиями с отдыха в Калифорнии. Внимательные фанаты заметили на пальце артистки кольцо.

Ани Лорак уехала в США вместе со своим возлюбленным 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Во время отдыха мужчина неоднократно публично заявлял о своей любви к Лорак на недавно созданной их общей странице в Instagram. Сначала Глеб выложил видео, подписав их коротко «Love». После этого молодой человек написал фразу «Я всегда буду любить тебя».

Таким образом он окончательно раскрыл тайну своего отношения к певице - это не просто мимолетный роман, а настоящие чувства.

Сама Лорак на своей личной странице фотографии с возлюбленным не публикует, однако на одном из последних снимков на ее безымянном пальце красуется кольцо. Фанаты сразу же предположили, что парень сделал певице предложение. С этим и связаны его публичные признания в любви.

Большая часть поклонников Каролины радуется за певицу, отмечая в комментариях, что наконец-то после развода с турком Муратом Налчаджиоглу она выглядит счастливой. Напомним, что бывший муж Лорак неоднократно ей изменял.

Правда, у нового возлюбленного Лорак репутация не лучше. Как известно, он бывший муж украинской певицы Татьяны Решетняк (TAYANNA). От него у певицы есть 6-летний сын Даниэль. Как рассказывала Решетняк в интервью Славе Демину, Глеб регулярно ей изменял, приходил домой пьяным со следами женской помады. Артистка считает, что Глеба можно отнести к категории гулящих мужчин. Помимо измен Решетняк переживала и побои от мужа. Именно про этого человека она неоднократно говорила в своих интервью.

Кроме этого, он еще не слишком сознательный отец. По словам Решетняк, он появляется в жизни их сына наплывами. Может прийти поиграть с мальчиком, после чего пропасть на полгода. Певица призналась, что не держит зла на бывшего мужа, а его отношения с Ани Лорак ее не смущают.

Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.