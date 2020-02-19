18-летняя Кайя, дочь американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера, ошеломила публику пикантным снимком

Как передает Politeka.net, красотка Кайя поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала без верхней одежды, включая топ или бюстгальтер. Так, девушка засняла свое отражение в зеркале, приняв довольно нескромную позу: выгнула спинку, прикрыв рукой оголенную грудь. Кайя со слегка влажными волосами дерзко смотрит в объектив.

При этом можно пересчитать тату на ее теле: изображение ангела, имя брата Пресли, число 23, цветок и сердце из сплетенных рук.

Примечательно, что в подписи к фото Кайя назвала себя "эльфом".

Менее чем за сутки поклонники более 345 000 раз поставили "сердечко" под жарким снимком девушки. Фанаты оставили уйму комментариев, не на шутку разгорячившись.

"неприличная"

"🔥 Да, мы живем для этого 🖤"

"Демонстрируя свои татуировки, чтобы поддержать брата. Как мило 👏"

"Это искусство"

"Мама одобряет?"

Отметим, Кайя пошла по стопам звездной матери и решила строить карьеру модели. Она с детства готовилась к этому, используя умения и связи Кроуфорд. В возрасте 10 лет Кайя приняла участие в показе «Young Versace». Затем участвовала в фотосессиях для модных журналов «Vogue», «Teen Vogue» и «Pop Magazine».

На подиуме девушка дебютировала в 2017 году на показе коллекции Рафа Симонса для «Calvin Klein». После чего Кайя дефилировала для модных домов Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino. Во время весенней недели моды 2018 выступила для дома Versace вместе с мамой.

Ранее мы сообщали, Кайя обескуражила фото, на котором предстала в блестящем наряде и с макияжем в стиле 90-х. Если честно, трудно понять, кто на фото: дочь или мать? Девушка задрала голову назад и дерзко посмотрела в объектив.

Напомним, Синди Кроуфорд засветила свои "вишенки" в купальнике

А еще Politeka писала, что дочь горячей модели 90-х встречается с парнем намного старше ее

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