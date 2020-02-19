Жена Дэвида Аксельрода Елена Мозговая поделилась результатами анализа на плагиат песни

Мозговая опубликовала новое сообщение в социальных сетях. Она отметила, что человека не знает, которые сделала полный анализ по плагиату. Елена также попросила музыкантов, известных специалистов, чтобы они также оценили результаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на жену Аксельрода в социальных сетях.

"Давайте закроем тему плагиата. В этой ссылке человек, которого мы вообще не знаем и не просили сделать полный анализ и свой итог. Чтобы было еще более экспертно и авторитетно, прошу наших известных музыкантов, которых я отмечу в этом посте, также дать в комментариях свою оценку, есть ли плагиат. И с нашей стороны это будет последний пост на эту тему", - написала Мозговая.

Музыкант Сергей Круценко также в комментариях отметил, что песни совсем разные у артистов. Это можно заметить, ведь все отличается сразу с первой ноты.

"Не о чем говорить. О плагиате говорят люди не имеющие элементарного музыкального понимания того о чем они говорят. В силу неумения различать музыку по нотам. Сорри, но даже не с 3-ей ноты начинается полное отличие, а с 1-ой же. У Девида мелодия начинается с ноты - ре, а у "Чикаго" - с до. В той же тональности. И у "Чикаго" дале идет восходящий ход, а у Дэвида нисходящий. То есть мелодии абсолютно разные. Ритм похож, гармония. Но это не считается плагиатом", - написал музыкант.

Ранее мы сообщали, что David Axelrod попал в скандал из-за долга. Он поменял фамилию два года назад.

Певец впервые под именем Аксельрод выступил на шоу Голос страны в прошлом году. Тогда артист Владимир Ткаченко признался, что взял фамилию деда.

Позже выяснилось, что это не просто сценический псевдоним. Ткаченко изменил фамилию на Аксельрод в паспорте и других своих официальных документах.

За день до второго полуфинала Нацотбора бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина рассказала о том, что смена фамилию – это не спроста. Более того, она даже назвала артиста лжецом и аферистом.

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