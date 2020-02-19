В субботу, 22 февраля, будет финал Национального отбора на Евровидение 2020

Совсем скоро станет известно, кого Украина отправит на главный музыкальный конкурс мира. По результатам первого этапа в финал нацотбора прошли шесть претендентов.

Напомним, что изначально было 16 участников. Первый полуфинал успешно прошли Jerry Heil, KRUTЬ и группа Gо A. Из второго в финал пропустили TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

В последнем этапе нацотбора они будут участвовать в таком порядке:

1. KRUTЬ с песней “99”;

2. Jerry Heil – VEGAN

3. Gо_A – Соловей

4. David Axelrod – HORIZON

5. KHAYAT – Call for love

6. TVORCHI – Bonfire

Расскажем немного об участниках. KRUTЬ – это псевдоним 23-летней Марины Круть из города Хмельницкий. Девушка представляет жанр инди-соул. В своих песнях KRUTЬ использует не только голос, но и бандуру. Она прославилась на вокальном шоу "Х-Фактор" и пробилась в финал. Для “Евровидения” Марина написала песню “99”. Она поет, что любой человек способен упасть, но есть много причин, чтобы снова встать на ноги и идти дальше.

Jerry Heil, она же – Яна Шемаева, 24-летняя девушка из Василькова Киевской области. Сначала выкладывала в сеть каверы на известные песни. Засветилась на шоу "Х-Фактор". Но настоящего успеха добилась в 2019 году, выпустив песню "Охрана отмєна". Название песни "Vegan" ("Веган") говорит само за себя. Интересный факт: 2020-й объявили годом веганов.

Go-A – киевская группа, которая собралась в 2012 году и выступает в жанре электрофолка. В нее входят вокалистка Катерина Павленко, гитарист Иван Григоряк, мультинструменталист Тарас Шевченко, Игорь Диденчук (играет на сопилке). По словам музыкантов, песня “Соловей” рассказывает о разном жизненном опыте и призывает сохранять оптимизм в любой ситуации. Особенно в амурных делах.

David Axelrod (Дэвид Аксельрод) – начал свою музыкальную карьеру, как Владимир Ткаченко. Но уже в зрелом возрасте официально сменил паспортные данные. Под таким псевдонимом он выступал в шоу “Голос країни”. До этого был финалистом проекта “Шанс”, участвовал в “Таврийских играх” и шоу “Х-Фактор”, где тоже дошел до финала. А в 2011 году занял третье место в другом шоу – “Танцы со звездами”. На Евровидение Аксельронд собирается повезти лирическую балладу "HORIZON". Он написал песню, когда узнал о беременности жены Алены Мозговой.

KHAYAT – Андрей Хаят, 22 года, родился в Знаменке на Кировоградщине. Музыкант выступает в жанре фольктроника. То есть, совмещает электронную музыку с украинскими этническими мелодиями. Андрей дошел до финала в девятом сезоне шоу “Голос країни”. В 2019-м он тоже участвовал в национальном отборе, но не прошел дальше полуфинал. Трек "Call for love" призывает не бояться любви, а принимать ее, как мощную силу, которая заставляет жизнь играть новыми красками.

TVORCHI. Тернопольский дуэт, в который вошли Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Ребята объединились в 2018 году и играют электронно-вокальную музыку. Группа выпустила два альбома: "The Parts" и "Disco Lights". По словам исполнителей, их конкурсная песня Bonfire поднимает экологические проблемы.

В этом году пройдет уже 65-й вокальный конкурс. Напомним, что в 2019 году в Тель-Авиве победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он получил 492 балла за песню "Arcade". Поэтому Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. 12 и 14 мая там проведут два полуфинала. А 16 мая состоится финал и весь мир узнает, кто же победитель.

В 2020-м году Евровидение пройдет под слоганом "Open Up", что в переводе с английского – "Откройся". Организаторы говорят, что участникам предстоит вложить собственный смысл в эту фразу. А самое главное – открыться слушателям.

По правилам, участниками могут стать музыканты которым к первому полуфиналу Евровидения исполнится 16 лет. Они должны сами написать конкурсную песню. При этом композиция не должны была звучать на телевидении, радио, в интернете или на концертах до сентября.

Желающим показать себя на Евровидении нужно сначала пройти национальный отбор. Стоит отметить, что в 2020 году в Украине ввели новое правило: участниками не могут быть люди, которые выступали в России с 2014 года. Нельзя также планировать или объявлять о будущих концертах на территории РФ во время всего конкурса. Еще один запрет – посещение Крыма вопреки украинским законам. При нарушении музыкантов тут же исключат из Нацотбора.

В этом году в жюри сидят: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Именно от них зависят результаты отбора. Но, кроме судей, музыкантов оценивают еще и зрители. Они могут поддержать понравившегося исполнителя, отправив СМС. Ведущий – Сергей Притула.

Участники Нацотбора віступят 22 февраля в 19:00. Финал покажут в прямом эфире телеканалов “СТБ” и “UA: Перший”. Тогда же на YouTube запустят трансляцию онлайн.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020": "Михалыч, ты шикарен!".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет: "Страна скатилась...".

Также Politeka писала, что Нацотбор на Евровидение-2020 обернулся скандалом, под ударом оказалась Кароль: "Нужно вернуть долг...".