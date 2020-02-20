Даша показала, как ухаживает за собой в свободное от работы время

Популярная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама. В этот раз в разделе Стори звезда показала ,как ухаживает за кожей головы, а также за волосами. При этом Даша выглядит весьма привлекательно и ярко.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным.

У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Также на странице звезды, а также партнеров мероприятия появилась информация о том, что уже завтра украинская певица станет звездной гостьей пикантного шоу. Для выступления певица готовит специальный номер с режиссерами шоу "Рояль".

На специально представленном кадре Даша позировала в новом, дерзком образе. Стройные ноги сразу же привлекают внимание к себе. Волосы звезды аккуратно уложены. Тугой корсет подчеркивает изящные формы певицы, а рукав на одно плечо придает образу некой изюминки. Отметим, что корсет также дополняет клочек ткани, частично скрывающий нижнее белье Даши.

"Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг . в легендарных кабаре Парижа и Нью-Йорка, к сожалению, я еще не успела побывать, поэтому участие в варьете "Рояль" для меня особенно ответственное! ", - прокомментировала свое участие Даша ранее.

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