Известная украинская певица Светлана Лобода, которая строит карьеру и живет в России, показала кадр с новых съемок

На фото лобода сидит в наручниках в светлой одежде с распущенными волосами. Рядом с ней стоит неизвестная девушка в немецкой форме и показывает фотографию Тилля Линдеманна. Светлана отвернула голову, вроде не собирается отвечать на вопрос. На фоне можно увидеть различную старую атрибутику. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков за час. Они также написали несколько комментариев:

"а дальше было , интересное немецкое кино", "А вы крепкий орешек, не раскололись", "Ощущения после просмотра "Осторожно, Собчак"", "Ну наконец-то . Было бы странно если бы после такого клипа была тишина", "Я запуталась. Что тут происходит?", "Сколько он Лободе заплатил,чтобы она его рекламировала?", "Это просто топ!!! Интервью крутое было!!!", "А, вы, крепкий орешек!!вас сложно раскусить..... не надо меня кусать", "Когда все спрашивают про тот самый клип".

Ранее мы сообщали, что известный украинский продюсер и клипмейкер Алан Бадоев показал закулисное видео премии «МузТВ» 2017 года.

А видео певица Светлана Лобода и певец Макс Барских, которого продюсирует Бадоев, идут на главную сцену. Лобода распевается, а Барских кривляет ее.

«И все же, на мой взгляд, самая милая пара))) Один поцелуй собрал более 30 миллионов просмотров в YouTube #несовместимоесовместимо. Ждёте дуэт?», - написал Бадоев.

Как известно, в 2017 году Барских и Лобода выступили с совместным номером на концерте. Лобода спела песню «Твои глаза», а Барских – песню «Туманы».

Напомним, Лобода напугала первыми кадрами из дерзкого клип

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