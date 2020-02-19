Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять неординарными выходками в собственных клипах или же довольно дерзкими образами. На новом промо-фото звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой.

«Гламурный кузя 😂🔥», «Так ребята мы не узнаем дату , пока малышка Ло не покажет нам все Преображения 😂», «У Тиля покруче клип 😅», «воу😅а вот это неожиданно,умеете же вы нас🙈 удивлять», «Ну когда Светлана ? Мы уже устали ждать.», «Воу😻🔥 это что-то необычное и ОООООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ🤤 Ждём клип🙏», «ааааа как мы ждееем🔥образ очень неожиданный😍», – пишут пользователи.

Отметим, вчера звезда анонсировала скорый выход клипа на песню "Новый Рим". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Несколько дней назад Светлану также раскритиковали за странный танец - артистка сделала высокий взмах ногой вперед, пытаясь то ли продемонстрировать шпагат в воздухе, то ли закинуть себе ногу за голову.

Однако, ничего не вышло и певица едва не упала. А сегодня, похоже, чтобы доказать, что она может вытворять акробатические трюки и с ее выступлением все хорошо, певица показала нечто подобное в разделе Стори. Разминалась Светлана, высоко задрав ногу над головой и положив ее на плече довостаточно высокому танцору, работающему в команде певицы.

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